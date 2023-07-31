Британія дасть сотні нових ліцензій на буріння нафти та газу у Північному морі

Великобританія надасть сотні нових ліцензій на буріння нафти та газу в Північному морі. Про це заявив прем’єр-міністр країни Ріші Сунак, пише The Guardian.

Це допоможе Сполученому Королівству досягти нульового чистого викиду вуглецю та зміцнити енергетичну незалежність Британії, що зменшить залежність країни від ворожих держав, таких як Росія.

Сунак підкреслив, що використання вітчизняної нафти та газу буде кращим для навколишнього середовища, ніж їхній імпорт.

“Навіть коли ми досягнемо нуля у 2050 році, чверть наших енергетичних потреб, як і раніше, забезпечуватиметься коштом нафти та газу, а внутрішнє виробництво газу матиме приблизно чверть або третину вуглецевого сліду імпортованого газу”, − зазначив він.

Сунак підкреслив, що за останній рік світ побачив вплив війни Путіна. “Ми не хочемо бути в заручниках у таких диктаторів, коли йдеться про нашу енергію, і важливою частиною захисту від цього є інвестиції у наше Північне море”, − сказав прем’єр.

Нагадаємо, провідна нафтосервісна компанія SLB (SLB.N) заявила, що припиняє постачання продукції та технологій до Росії з усіх своїх операцій через розширення західних санкцій.