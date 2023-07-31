Круїзний лайнер Astoria Grande із російськими туристами сьогодні вранці знову прибув до грузинського міста Батумі, пише “Ехо Кавказу”.
Корабель у порту зустріли акцією протесту студенти, опозиціонери та цивільні активісти. Вони закидали пляшками і яйцями автобус з росіянами.
На місці акції встановлено металеві огорожі, посилено заходи безпеки. Затримано девʼятьох учасників протесту.
Як повідомив у Facebook один з лідерів грузинської опозиційної партії "Лело" Іраклій Купрадзе, одною зі затриманих протестувальників є українка. У неї вилучили телефон, жінці не дозволяють здійснювати дзвінки.
Серед пасажирів лайнера – зірки телеканалу RU.TV, які підтримують війну в Україні та російського президента Володимира Путіна.
Нагадаємо, круїзний лайнер Astoria Grande вже входив до батумського порту 27 липня. На борту судна було понад 800 осіб, більшість громадяни Росії. Прибуття корабля викликало обурення в опозиції та багатьох громадян. Протести пройшли в центрі Тбілісі та в батумському порту після того, як російські туристи в інтерв'ю грузинським ЗМІ заявили, що Москва – не окупант. Одна із туристок сказала, що РФ звільнила Абхазію від грузинів. Учасники акції, що зібралися в Батумі, скандували “Російський корабель, йди на ***”, “Путін – х**ло” та “Абхазія – це Грузія”.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала прибуття лайнера Astoria у Батумі провокацією.
У травні уТбілісі відбулись протести через прибуття першого за чотири роки авіарейсу з РФ. Росія в 2019 році припинила авіасполучення із Грузією через масові протести в Тбілісі, спричинені виступом російського політика в грузинському парламенті. Дипломатичні відносини між країнами були припинені 2008 року, після того, як армія РФ вторгалася до Грузії та захопила її частину. Відтоді росіяни тричі припиняли авіарейси з Сакартвело.