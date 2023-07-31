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Російський лайнер у Батумі зустріли протестувальники. 9 затримано, серед них українка

Учасники акції закидали пляшками і яйцями автобус з росіянами.

Російський лайнер у Батумі зустріли протестувальники. 9 затримано, серед них українка
Фото: ekhokavkaza.com

Круїзний лайнер Astoria Grande із російськими туристами сьогодні вранці знову прибув до грузинського міста Батумі, пише “Ехо Кавказу”.

Корабель у порту зустріли акцією протесту студенти, опозиціонери та цивільні активісти. Вони закидали пляшками і яйцями автобус з росіянами.

На місці акції встановлено металеві огорожі, посилено заходи безпеки. Затримано девʼятьох учасників протесту.

Як повідомив у Facebook один з лідерів грузинської опозиційної партії "Лело" Іраклій Купрадзе, одною зі затриманих протестувальників є українка. У неї вилучили телефон, жінці не дозволяють здійснювати дзвінки.

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Серед пасажирів лайнера – зірки телеканалу RU.TV, які підтримують війну в Україні та російського президента Володимира Путіна.

Фото: ekhokavkaza.com

Фото: ekhokavkaza.com

Нагадаємо, круїзний лайнер Astoria Grande вже входив до батумського порту 27 липня. На борту судна було понад 800 осіб, більшість громадяни Росії. Прибуття корабля викликало обурення в опозиції та багатьох громадян. Протести пройшли в центрі Тбілісі та в батумському порту після того, як російські туристи в інтерв'ю грузинським ЗМІ заявили, що Москва – не окупант. Одна із туристок сказала, що РФ звільнила Абхазію від грузинів. Учасники акції, що зібралися в Батумі, скандували “Російський корабель, йди на ***”, “Путін – х**ло” та “Абхазія – це Грузія”.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала прибуття лайнера Astoria у Батумі провокацією.

У травні уТбілісі відбулись протести через прибуття першого за чотири роки авіарейсу з РФ. Росія в 2019 році припинила авіасполучення із Грузією через масові протести в Тбілісі, спричинені виступом російського політика в грузинському парламенті. Дипломатичні відносини між країнами були припинені 2008 року, після того, як армія РФ вторгалася до Грузії та захопила її частину. Відтоді росіяни тричі припиняли авіарейси з Сакартвело.

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