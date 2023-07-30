В Антарктиді брак морського льоду за площею сягнув розміру Аргентини. Це рекордний показник

Вчені зʼясовують, чи повʼязано це з глобальним потеплінням, і як саме.

Кількість антарктичного морського льоду впала до рекордного мінімуму для цієї пори року. Щороку морський лід Антарктиди зменшується до найнижчого рівня в лютому, коли на континенті літо. Потім він накопичується протягом зими, пише CNN.

Але цього року вчені помітили дещо інше. Морський лід не повернувся до очікуваного рівня.

"Насправді він перебував на найнижчому рівні для цієї пори року з початку обліку 45 років тому. Згідно з даними Національного центру даних про сніг і лід (NSIDC), площа льоду приблизно на 1,6 мільйона квадратних кілометрів (0,6 мільйона квадратних миль) нижча за попередній зимовий рекорд, встановлений у 2022 році", – зазначили журналісти.

У середині липня площа морського льоду була на 2,6 млн квадратних кілометрів нижча, ніж у середньому за 1981-2010 роки. Це територія майже співмірна із Аргентиною.

Деякі вчені вважають, що таке явище буває раз на мільйони років. Але Тед Скамбос, гляціолог з Університету Колорадо в Боулдері, сказав, що говорити такими термінами може бути не дуже корисним.

"Гра змінилася. Немає сенсу говорити про ймовірність того, що це станеться так, як було раніше, це чітко говорить нам про те, що система змінилася", – вважає він.

Зараз вчені намагаються з’ясувати, чому відбулася така зміна.

В Арктиці кількість морського льоду знижується в міру прискорення кліматичної кризи, але в Антарктиці вона коливався від рекордно високих до рекордно низьких рівнів протягом десятиліть. Це ускладнює розуміння повʼязаності з глобальним потеплінням.

Тенденція до зниження кількості морського льоду в Антарктиці почалася в 2016. У той час як природна мінливість клімату впливає на морський лід, багато вчених кажуть, що зміна клімату може бути основною причиною зникнення льоду.

Науковці повʼязують брак льоду із декількома факторами, включно з силою західних вітрів навколо Антарктиди, що можуть бути спричинені нагріванням через збільшення забруднення планети.

Нагадаємо, що цього літа в Азії, Європі на Америці в багатьох країнах температура підвищилася до небезпечних, рекордних показників. Спека спричинила урагани, повені, засухи. У Тихому океані почалося природне погодне явище, відоме як Ель-Ніньйо, яке, ймовірно, додало тепла планеті, яка вже нагрівається через зміну клімату. Фахівці кажуть, що це, ймовірно, зробить 2024 рік найспекотнішим у світі. Вони побоюються, що це спричинить потепління на понад ніж 1,5°C.