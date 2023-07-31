Іспанські соціалісти домагаються перегляду результатів голосування після втрати ключового місця у парламенті

Соціалістична партія прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса просить національну виборчу комісію переглянути понад 30 тисяч голосів, визнаних недійсними в регіоні Мадрида, після того, як політсила втратила ключове місце в парламенті.

Про це пише Bloomberg.

Ця поразка ускладнює шлях Санчеса до переобрання. Щоб вийти з глухого кута в парламенті, йому знадобиться підтримка принаймні одного законодавця від каталонської сепаратистської партії Junts.

На загальних виборах 23 липня Народна партія отримала 136 місць, а соціалісти — 122 у парламенті, що складається з 350 осіб. Підрахунок голосів за кордоном допоміг НП відібрати місце в соціалістів у Мадриді.

Соціалісти хочуть перегляду бюлетенів, оголошених недійсними, аби скоротити розрив у понад 1000 голосів. Виборча комісія провінції відхилила їхнє попереднє прохання про перегляд результатів голосування, заявивши, що не було жодних доказів порушень.

Народна партія отримала більшість голосів на загальних виборах, але, як і раніше, не набирає абсолютної більшості, необхідної для формування уряду. Вважається, що Санчес має перевагу перед своїм консервативним опонентом Альберто Нуньєсом Фейхоо у переговорах із дрібнішими партіями щодо підтримки його інвеститури (надання особі або групі осіб владних повноважень, передбачених конституцією, - ред.) до парламенту.

Нагадаємо, керівна Консервативна партія прем’єр-міністра Великобританії Ріші Сунака програла ліберал-демократам ключові парламентські вибори на південному заході Англії.