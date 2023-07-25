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В Іспанії українські бійці завершують курс із розмінування

Навчання персоналу закінчується 3 серпня.

В Іспанії українські бійці завершують курс із розмінування
Фото: EPA/UPG

Виконувачка обов'язків міністра оборони Іспанії Маргарита Роблес відвідала 44 українських військовослужбовців, які навчаються боротьбі із саморобними вибуховими пристроями і розмінуванню в Толедській піхотній академії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Іспанії.

Навчання персоналу, яке закінчується 3 серпня, є частиною Місії Європейського союзу з військової допомоги на підтримку України (EUMAM UA).

Роблес нагадала про глибоку прихильність Іспанії Україні та її справі, а саме справі миру, свободи та міжнародної законності, і наголосила, що після проходження Піхотної академії вони стануть частиною великої сім'ї іспанських збройних сил.

Виконувачка обов'язків міністра також привітала іспанських військових із місією, яку вони проводять, і яка наразі є "фундаментальною", оскільки постраждалих в Україні все ще багато.

"Цей курс необхідний у той час, коли Україна проходить етап контрнаступу. Значна частина втрат припадає саме на міни, тому курси спрямовані на те, щоб уміти виявляти та знешкоджувати вибухові пристрої", – зазначила Роблес.

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Нагадаємо, що вранці 24 липня Іспанія відправила в Україну нову партію танків Leopard, "швидких", броньованих авто, вантажівок та різні види боєприпасів.

На початку липня прем'єр Іспанії Педро Санчес, який перебував із візитом у Києві, оголосив про новий пакет допомоги нашій державі на 55 млн євро.

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