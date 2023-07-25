За добу Росія завдала 49 авіаударів по Україні, - Генштаб

На фронті відбулося близько 20 бойових зіткнень.

Протягом доби російські окупанти завдали ракетного та 49 авіаційних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також упродовж доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Бійці знищили ворожий гелікоптер Ка-52, п'ять ударних БпЛА типу “Шахед-136” та 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів на вогневій позиції, дві станції радіоелектронної боротьби та два зенітно-ракетні комплекси противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 25 липня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни зберігають військову присутність. Завдали авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Семенівка Чернігівської області; Вільна Слобода, Сваркове, Степне, Басівка, Могриця, Покровка та Олександрівка Сумської області та Гур’їв Козачок, Гранів, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Харківської області;

та росіяни зберігають військову присутність. Завдали авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Семенівка Чернігівської області; Вільна Слобода, Сваркове, Степне, Басівка, Могриця, Покровка та Олександрівка Сумської області та Гур’їв Козачок, Гранів, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Харківської області; на Куп’янському українські воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області;

українські воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області; на Лиманському окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області. Завдали авіаційного удару в районі Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області;

окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області. Завдали авіаційного удару в районі Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області; на Бахмутському українські захисники успішно відбили атаки противника в районах східніше Ступочок та біля Диліївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Часів Яр, Північне Донецької області;

українські захисники успішно відбили атаки противника в районах східніше Ступочок та біля Диліївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Часів Яр, Північне Донецької області; на Авдіївському під щільним вогнем авіації та артилерії зщагарбників наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. У той же час ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Водяне та Карлівка Донецької області;

під щільним вогнем авіації та артилерії зщагарбників наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. У той же час ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Водяне та Карлівка Донецької області; на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Максимільянівка та Георгіївка Донецької області;

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Максимільянівка та Георгіївка Донецької області; на Шахтарському окупанти завдали авіаційного удару в районі Макарівки та здійснили обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Велика Новосілка Донецької області;

окупанти завдали авіаційного удару в районі Макарівки та здійснили обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Велика Новосілка Донецької області; на Запорізькому та Херсонському загарбники зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдали авіаційних ударів в районах Левадного та Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Новоандріївка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Степове, Лобкове та Кам’янське Запорізької області; Дудчани, Берислав, Козацьке, Молодіжне, Антонівка, Комишани, Кізомис, Станіслав Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Нагадаємо, нині росіяни обстріляли селище під Херсоном. В результаті ударів була поранена жінка. А внаслідок обстрілу російськими окупантами села Токарівка на Херсонщині загинув чоловік.