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У Києві водій збив трьох військових на блокпосту. Один із них загинув (уточнено)

Автомобіліст під час комендантської години збив військових та протаранив авто з іще одним військовослужбовцем. 

У Києві водій збив трьох військових на блокпосту. Один із них загинув (уточнено)
Фото: Офіс Генерального Прокурора

У Києві водій під час комендантської години збив насмерть військовослужбовця на блокпосту, ще двоє військових отримали травми.

Аварія трапилася близько 00:05 на Берестейському проспекті, в Святошинському районі. Правоохоронці затримали водія в порядку ст. 208 КПК України на місці події, повідомили в Офісі генерального прокурора.

В Офісі генпрокурора говорили про двох постраждалих військових, з яких один загинув, але в МВС уточнили, що їх було троє. 

"За даними слідства, водій автомобіля, рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військовослужбовців Національної гвардії України, які несли службу на блокпосту", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

В МВС уточнили, що 23-річний водій на великій швидкості скоїв наїзд на двох військовослужбовців Національної Гвардії України, які несли службу на блокпосту. Далі автомобіль протаранив ще дві припарковані автівки, в одній з яких знаходився військовий територіального центру комплектування.

"Внаслідок зіткнення 49-річний солдат від отриманих травм загинув на місці, а його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Ще одному постраждалому військовому надали допомогу на місці", – повідомили в МВС. 

Фото: Офіс Генерального Прокурора

Фото: Офіс Генерального Прокурора

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У поліції додали, що тест на алкоголь був негативним, але вода ще перевірять на наркотичне спʼяніння. 

Нагадаємо, що в травні на цьому ж проспекті суддя Макарівського суду насмерть збив 23-річного військового на блокпосту. Чоловік намагався перекласти провину на "водія". 

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