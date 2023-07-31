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За попередніми даними, ракети по Кривому Рогу були випущені з Джанкоя у тимчасово окупованому Криму, - Зеленський

Необхідно відповідати рішучістю рішучістю в постачанні Україні необхідної сучасної зброї, зокрема далекобійних ракет, наголосив президент України. 

За попередніми даними, ракети по Кривому Рогу були випущені з Джанкоя у тимчасово окупованому Криму, - Зеленський
Фото: ДСНС

За попередніми даними українських військових, дві ракети по Кривому Рогу були випущені з району міста Джанкой на території тимчасово окупованого Криму.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Це знову й знову доводить, що для безпеки наших міст, для захисту нормального життя українців і українок, наших дітей потрібно, щоб у наших військових було достатньо далекобійної зброї, достатньо засобів ураження терористів. Санкційний тиск світу проти Росії заслуговує на суттєве збільшення”, - наголосив президент України.

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Він нагадав, що зараз з’являється більше й більше відкритої інформації, зокрема розслідувань журналістів, про те, як держава-терорист обходить глобальні санкції та отримує критичні компоненти для виробництва зброї. І Україна неодноразово надавала таку інформацію нашим партнерам у закритому режимі.

Володимир Зеленський зауважив, що треба суттєво посилювати санкції за терор, обмежувати канали доставки в Росію критичних компонентів для виробництва ракет. 

Також необхідно відповідати рішучістю рішучістю в постачанні Україні необхідної сучасної зброї, зокрема далекобійних ракет. Таким чином Україна зможе зняти терористичну загрозу, яку Росія створює проти наших людей, проти наших дітей.

Нагадаємо, від удару росіян по Кривому Рогу постраждало понад 1 тис. квартир та житлових будинків. Також постраждали 5 медзакладів, 13 закладів освіти та 1 заклад культури.

Внаслідок удару були вбиті 6 мирних людей, серед них сім‘я – мати, якій було 45 років та її донька 10 років. Ще 75 людей отримали поранення. Серед них – 8 дітей. У лікарнях міста зараз перебувають 22 поранених, серед них 2 дітей. Двоє поранених знаходяться у важкому стані. 

Олександр Вілкул зазначив, що завтра, 1 серпня, у Кривому Розі оголошено день жалоби. 

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