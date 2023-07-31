Протягом доби ворог завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, - Генштаб

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили атаки противника східніше Берестового на Харківщині та біля Новоселівського на Луганщині.

Протягом доби ворог завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, зокрема, діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районах Степного Сумської області та Удів на Харківщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема це Сеньківка, Тур’я, Блешня, Бучки Чернігівської області; Мефодіївка, Ситне, Старикове, Могриця, Степок, Рясне Сумської області; Уди, Ветеринарне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне та Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового Харківської області та біля Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки на Донеччині. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Одрадне, Колодязне, Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ та Западне Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів північніше Серебрянки та біля Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Роздолівка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Іванівське, Предтечине та Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Нью-Йорка та Авдіївки. Продовжує здійснювати обстріли населених пунктів, зокрема, постраждали Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Побєди. Ворог здійснив артилерійські обстріли низки населених пунктів, серед яких Мар’їнка, Побєда, Георгіївка та Гостре Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Благодатного та Старомайорського. В районі останнього здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення. Продовжує обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар та Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Малинівка і Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Степове та Кам’янське Запорізької області; Дмитрівка і Очаків Миколаївської області; Михайлівка, Дудчани, Берислав, Львове, Херсон та Дніпровське Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, що за даними ГУР, Росія намагається збільшити кількість своїх ракет, за місяць виготовляє десятки крилатих ракет "Калібр".