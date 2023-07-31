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У ДСНС показали наслідки ворожих обстрілів Оріхова

Через атаку окупантів двоє людей отримали поранення.

У ДСНС показали наслідки ворожих обстрілів Оріхова
Фото: ДСНС України

У неділю 30 липня росіяни вдарили з авіації по критичній інфраструктурі Оріхова Запорізької області. Унаслідок влучання авіабомби частково зруйнована будівля.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС України.

Зазначається, що вчора близько 21:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про влучання авіаційної бомби по критичній інфраструктурі міста. Внаслідок обстрілу частково зруйнована будівля.

Фото: ДСНС України

Прибувши на місце події співробітники ДСНС розпочали аварійно-рятувальні роботи з пошуку та порятунку людей: деблокували двох постраждалих з-під зруйнованих конструкцій будинку та передали медичним працівникам.

На даний момент рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи з демонтажу конструкцій. Від ГУ ДСНС залучено 37 рятувальників та 11 одиниць техніки.

Фото: ДСНС України

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Нагадаємо, за минулу добу ворог завдав 78 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. Окупанти здійснили 67 артилерійських обстрілів по території Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Малинівки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших прифронтових сіл. Росіяни також поцілили з РСЗВ по Малим Щербакам, Левадному та Темирівці, атакували з безпілотників Гуляйполе та Ольгівське, а також завдали авіаційного удару по Оріхову. В результаті ворожих обстрілів госпіталізовано пораненого 48-річного жителя.

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