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Прийде час і ми зробимо прорив, - командувач Нацгвардії про наступ

Окупантів ще чекають сюрпризи.

Прийде час і ми зробимо прорив, - командувач Нацгвардії про наступ
Фото: Донецька обр ТрО

Збройні сили України знайдуть слабке місце в обороні росіян і здійснять прорив.

Про це заявив командувач Національної гвардії України полковник Олександр Півненко в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, не варто очікувати, що Збройні Сили України дійдуть до Криму "за один кидок", проте наступ триває, і окупантів ще чекають "сюрпризи".

"Якщо ми йдемо вперед, це вже результат. Тобто всі ж пригадують ту операцію на Ізюмському напрямку і думають, що так воно буде. Але ні, так не буває. Для нас кожен метр - це вже результат. І ми йдемо", - сказав Півненко.

Він наголосив, що "прийде час і ми на якомусь напрямку зробимо прорив".

"І не факт, що це буде там, де хтось думає. Ми знайдемо лазієчку і зайдемо, і буде нормально. І вони втратять багато наших територій. Ми потрапили в не дуже хорошу ситуацію, тому що Росія велика країна з великими ресурсами. Але ми знаємо, що у нас немає виходу - ми дійдемо до кордонів 91-го року. На це потрібен час", - зазначив командувач Нацгвардії.

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Нагадаємо, що за минулий тиждень війська України звільнили 12,6 квадратних кілометрів.

Про звільнення Старомайорського офіційно повідомили минулого тижня. Населений пункт визволила 35 окрема бригада морської піхоти разом з 129-ю бригадою ТрО "Арей". Захисники продовжують зачищати населений пункт. 

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