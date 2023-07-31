Головне за ніч та ранок. Понеділок, 31 липня

Ворожі ракетні удари по Харкову і Кривому Рогу, обстріл Херсона, понад 20 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів.

У Кривому Розі вранці під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Росіяни влучили двома ракетами, повідомили в МВС. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами можуть бути люди.

Друга – в будинок. Зруйновано секцію між четвертим і девʼятим поверхами. Станом на 10:15 відомо про одного загиблого, 10 поранених.

Російські окупаційні війська в ніч на понеділок завдали чергового ракетного удару по Харкову, застосувавши ракети С-300 з території Білгородської області, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Було влучання по території Новобаварського району, у складські приміщення одного з комерційних підприємств. На місці прильоту тілесні ушкодження отримав чоловік, він перебував неподалік від епіцентру вибуху. Також унаслідок влучання сталася пожежа на площі 200 м кв.

Ще одна ракета влучила по території приватного домоволодіння в селищі Великий Бурлук. За словами Чубенка, загиблих і травмованих немає.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за добу відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Ворог минулої доби завдав чотирьох ракетних, 42 авіаційних ударів та здійснив 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, на напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької області мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Звільнена площа складає 204,7 кв. км, зокрема за тиждень – 12,6 кв.км.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала сімох ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили зенітно-ракетний комплекс противника, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, а також два райони зосередження особового складу ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 31 липня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 490 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 246 190 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Вранці, близько 8:20, російська армія вдарила по центру Херсона "Градами". Загинув чоловік, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Під ворожий удар потрапив 60-річний працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці", – написав він.

Ще двох працівників комунального підприємства поранено. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, автотранспорт.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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