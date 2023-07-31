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На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний

Він загинув у стрілковому бою під час виконання бойового завдання.

На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
Євген Світличний

Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув актор Євген Світличний.

Про це повідомили український продюсер і культурний менеджер Денис Іванов та режисер Олег Сенцов.

Іванов написав, що Світличний – актор, який втілив образ Карася у фільмі "Носоріг".

Побратими Світличного повідомили, що він загинув 18 липня в стрілковому бою під час виконання бойового завдання.

Євген Світличний – чемпіон України з фрі-файту, майстер спорту, переможець багатьох професійних турнірів. Йому було 29 років.

Нагадаємо, "Носоріг" кінокритики називали одним із найбільш очікуваних українських фільмів останніх років. Він розповідає про Україну 90-х і бандитське життя в ній. Головну роль зіграв 27-річний Сергій Філімонов – лідер неформального об’єднання “Гонор”, колишній керівник київського осередку Нацкорпусу, учасник російсько-української війни.

Стрічка і виконавець головної ролі отримали декілька престижних нагород на міжнародних кінофестивалях. Докладніше про фільм читайте за цим посиланням, а про головного актора – у інтервʼю з ним на LB.ua.

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