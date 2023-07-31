На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний

Він загинув у стрілковому бою під час виконання бойового завдання.

Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув актор Євген Світличний.

Про це повідомили український продюсер і культурний менеджер Денис Іванов та режисер Олег Сенцов.

Іванов написав, що Світличний – актор, який втілив образ Карася у фільмі "Носоріг".

Побратими Світличного повідомили, що він загинув 18 липня в стрілковому бою під час виконання бойового завдання.

Євген Світличний – чемпіон України з фрі-файту, майстер спорту, переможець багатьох професійних турнірів. Йому було 29 років.

Нагадаємо, "Носоріг" кінокритики називали одним із найбільш очікуваних українських фільмів останніх років. Він розповідає про Україну 90-х і бандитське життя в ній. Головну роль зіграв 27-річний Сергій Філімонов – лідер неформального об’єднання “Гонор”, колишній керівник київського осередку Нацкорпусу, учасник російсько-української війни.

Стрічка і виконавець головної ролі отримали декілька престижних нагород на міжнародних кінофестивалях. Докладніше про фільм читайте за цим посиланням, а про головного актора – у інтервʼю з ним на LB.ua.