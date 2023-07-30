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Росіяни обстріляли 22 населені пункти Сумщини, є постраждалий

Зафіксовано 169 вибухів.

Росіяни обстріляли 22 населені пункти Сумщини, є постраждалий
Наслідки обстрілів Сумщини, ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДСНС

Протягом неділі окупанти здійснили 32 ворожих обстріли Сумської області, загалом зафіксовано 169 вибухів. Унаслідок обстрілів поранено людину.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Обстріляно 22 населених пункти у 7 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Есманській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській, Великописарівській.

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  • Краснопільська громада: мінометний обстріл (30 вибухів), САУ (27 вибухів), артилерія (5 вибухів). Поранено одну цивільну особу і пошкоджено три приватні житлові будинки, СТО, на території якого – трактор та трансформатор;
  • Білопільська громада: міномет (15 вибухів);
  • Юнаківська громада: артобстріл з САУ (8 вибухів);
  • Есманська громада: міномет (40 вибухів), скидання з ворожого БпЛА 2 вибухових зарядів ВОГ;
  • Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (5 вибухів);
  • Середино-Будська громада: ствольна артилерія (8 вибухів), мінометний обстріл (10 вибухів), ворожим дроном типу “коптер” скинуто один заряд ВОГ. Пошкоджено водонапірну вежу;
  • Великописарівська громада: артобстріл (2 вибухи), ствольна артилерія (2 вибухи), міномет (12 вибухів), скидання з ворожого дрона вибухового заряду ВОГ.

Нагадаємо, протягом суботи, 30 липня російські війська здійснили 25 обстрілів Сумщини. Зафіксовано 122 вибухи. Внаслідок мінометних та артилерійських обстрілів пошкоджено три приватні будинки, зафіксовано ракетний удар по навчальному закладу.

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