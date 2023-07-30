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Окупанти фізично не встигають вивозити загиблих з місцевих моргів, − Генштаб

Унаслідок успішних бойових дій Сил оборони України значно збільшилась кількість втрат в підрозділах російських окупаційних військ.

Окупанти фізично не встигають вивозити загиблих з місцевих моргів, − Генштаб
Фото: тг-канал Стерненка

Російські військові фізично не встигають вивозити загиблих з місцевих моргів. 

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що внаслідок успішних бойових дій Сил оборони України значно збільшилась кількість втрат в підрозділах російських окупаційних військ.

Зокрема, в місті Сватове Луганської області, територія міського моргу переповнена тілами загиблих росіян. Їх вже майже тиждень окупанти не вивозять. Через це в місті відчутний нестерпний трупний запах.

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Водночас, у місті Старобільськ загарбники примусово перемістили частину цивільного медичного персоналу із місцевих медзакладів до так званих військових шпиталів для надання медичної допомоги пораненим окупантам. Відтак місцеві жителі похилого віку скаржаться на відсутність можливості отримати хоч якесь лікування. 

Нагадаємо, загальні бойові втрати росіян за час повномасштабної війни станом на 30 липня орієнтовно склали 245 700. З них 480 осіб ліквідовано минулої доби.

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