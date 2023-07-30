Влада Чехії заблокувала майно російського бізнесмена Володимира Євтушенкова

Влада Чехії заморозила майно російського бізнесмена Володимира Євтушенкова, який потрапив під санкції.

Про це пише BBC з посиланням на Чеське радіо.

Фінансові служби країни наклали арешт на рахунки компаній, що належать Євтушенкову, зокрема п'ятизірковий готель Savoy Westend у Карлових Варах.

Влада заблокувала активи Євтушенкова на суму 100 млн чеських крон (близько 4,6 млн доларів).

За даними видання, зараз готель Savoy Westend приймає лише відвідувачів, які оплатили своє проживання до кінця червня. Через заблоковані рахунки люди “не можуть купити навіть мінеральну воду”, і “всі готельні послуги, крім проживання, їм недоступні”.

“Суд взяв до уваги, що компанії Євтушенкова в Росії випускають дрони та станції радіолокації, які використовуються на війні”, − йдеться у повідомленні.

У квітні 2022 року Євтушенков залишив посаду голови ради директорів АФК “Система”. До цього Великобританія включила його в розширений список санкцій, куди потрапили 206 бізнесменів і політиків з Росії, а також члени їхніх сімей.

Минулого року Україна конфіскувала майно Євтушенкова, зокрема 17 об'єктів нерухомості загальною площею понад 100 тис. кв. метрів та частки у п'яти українських підприємствах, де він володів пакетами акцій від 35% до 60%.

Нагадаємо, російський виробник сталі ПАО "НЛМК" олігарха Володимира Лісіна, який не потрапив під санкції Заходу, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну продовжив виконувати держзамовлення для пенітенціарної служби та заводу, що розробляє і випускає радіолокаційні системи управління артилерією Військово-морського флоту Росії.