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У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані

Порушника затримали.

У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
Ілюстративне фото
Фото: Pixabay

Сьогодні у Подільському районі Києва водій автомобіля Cadillac Escalade навмисно заблокував дорогу кареті швидкої допомоги, яка везла у лікарню дворічну дитину у критичному стані. 

Про це повідомили у Патрульній поліції столиці.

Чоловік також спровокував подальший конфлікт з медиками.

На розшук цього авто були орієнтовані усі екіпажі та служби поліції міста. Близько 16:00 на вулиці Протасів Яр підрозділи патрульної поліції та ГУ Нацполіції у Києві затримали порушника. За кермом перебував 34-річний громадянин, який свою провину не заперечував.

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За різке гальмування водія-порушника перед каретою швидкої та створення аварійної ситуації, патрульні склали на водія-порушника адмінматеріали за ч. 5 ст. 122 КУпАП та вилучили посвідчення водія. 

Слідчі кваліфікували дії 34-річного киянина кваліфікували за ст. 296 Кримінального кодексу України − хуліганство. Йому загрожує до п'яти років обмеження волі.

Фото: Патрульна поліція

Фото: Патрульна поліція

Нагадаємо, посадовців "Київмедспецтрансу" підозрюють у привласненні понад 12 млн для "швидких". За допомогою фіктивних підприємств закупівлі здійснювалися за завищеними цінами.

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