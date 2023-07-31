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Маляр: Міноборони виконало запит Генштабу щодо дронів

Більшість безпілотників зроблена українськими виробниками.

Маляр: Міноборони виконало запит Генштабу щодо дронів
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

Міністерство оборони України повністю виконало запит Генерального штабу ЗСУ щодо дронів військового призначення.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає РБК-Україна. 

"Ті, що військового призначення, повністю всі замовлення, які передані нам від Генерального штабу, Міністерством оборони виконані, і всі контракти укладені, і все це працює на фронті", - сказала Маляр.

Вона зазначила, що за законом, відомство має право закуповувати виключно те, що замовляє Генштаб.

За словами заступниці міністра, "абсолютна" більшість цих безпілотників зроблена українськими виробниками.

"Це різні виробники, це не один, це різних типів безпілотники", - додала вона.

Маляр зазначила, що в Україні є "технологічний прорив" за час війни та Міноборони створило "дуже сприятливі" умови для того, аби виробник пройшов усі дозволи та випробовування.

Щодо дронів невійськового призначення Маляр зазначила, що потреба в них на фронті "повністю вирахувана". За її словами, міністерство не може закуповувати товар такого типу, тому цим займаються інші цивільні відомства. 

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Нагадаємо, що американський телеканал CNN показав сюжет про новітній український морський дрон, який призначений для ураження російських цілей у Чорному морі. 

Також Кабмін дасть можливість виробникам дронів стати резидентами Дія.City.

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