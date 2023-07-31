Росіяни шукають дітей, які не ходять до російських шкіл на окупованих територіях

Перед початком нового навчального року окупанти шукають дітей, батьки яких відмовились віддавати дитину до російських шкіл на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти створили відповідні групи колаборантів, які фіксують та перевіряють відвідуваність дитиною школи. У разі виявлення подібних випадків батькам погрожують позбавленням батьківських прав. Також окупаційна влада зобов’язала батьків мати російські паспорти. При цьому червону макулатуру мають мати обидва з батьків, інакше дитині заборонено буде навчатись, а отже, батьки також будуть позбавлені прав", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни вивезли з тимчасово окупованого Каланчака Херсонської області сто дітей нібито до санаторію у російському Саранську.