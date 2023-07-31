Росія вивела у Чорне море три ракетоносії

Російські окупаційні війська нарощують присутність ракетоносіїв у Чорному морі.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

У понеділок, 31 липня, після перерви у кілька днів ворог вивів в море кораблі, споряджені "Калібрами".

"Вдень на бойове чергування виведений надводний ракетоносій, а зараз додано ще й підводний. Рівень ракетної загрози дуже високий", –заявили у командуванні.

Згодом в ОК "Південь" повідомили, що на бойове чергування в Чорне море вийшов ще один підводний човен. Загальний залп "Калібрів" може сягати 16 ракет.

Населення просять бути пильним, у випадку необхідності перейти в укриття. Зазначається, що Сили оборони напоготові, але й наслідки бойової роботи можуть бути небезпечними.

Нагадаємо, що протягом доби ворог завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед мирного населення, зокрема, діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.