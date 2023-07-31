На вул. Набережно-Хрещатицькій в Києві з 2 серпня частково обмежать рух транспорту

Очікується, що обмеження триватимуть до кінця серпня.

На столичному Подолі цього тижня через ремонт дороги почнуть частково обмежувати рух транспорту.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Рух у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття будуть перекривати із 2 до 31 серпня.

Дорожні робочі оновлюватимуть полотно на ділянці від вул. Хорива до вул. Григорія Сковороди.

Крім ремонту дороги, вони також ремонтуватимуть тротуари.

Нагадаємо, у Києві на мостах Патона та Метро зафіксували суттєві пошкодження. Зокрема, суцільну корозію балок та головних елементів прогонів, поздовжні тріщини у поверхнях опор з утворенням сталактитних відкладень всередині, руйнування бетону, наскрізну корозія балок у місцях зʼєднання з поперечними вузлами.