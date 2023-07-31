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На вул. Набережно-Хрещатицькій в Києві з 2 серпня частково обмежать рух транспорту

Очікується, що обмеження триватимуть до кінця серпня. 

На вул. Набережно-Хрещатицькій в Києві з 2 серпня частково обмежать рух транспорту
Фото: Пресслужба КМДА

На столичному Подолі цього тижня через ремонт дороги почнуть частково обмежувати рух транспорту.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Рух у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття будуть перекривати  із 2 до 31 серпня.

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Дорожні робочі оновлюватимуть полотно на ділянці від вул. Хорива до вул. Григорія Сковороди. 

Крім ремонту дороги, вони також ремонтуватимуть тротуари.

Нагадаємо, у Києві на мостах Патона та Метро зафіксували суттєві пошкодження. Зокрема, суцільну корозію балок та головних елементів прогонів, поздовжні тріщини у поверхнях опор з утворенням сталактитних відкладень всередині, руйнування бетону, наскрізну корозія балок у місцях зʼєднання з поперечними вузлами.

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