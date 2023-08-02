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"Гра престолів" – бліда копія серіалу "Закупівлі Міноборони"

Продовжується культовий “серіал” «Закупівлі міністерства оборони», а ситуація з забезпеченням армії по окремих напрямках набуває ознак повного колапсу.

Фото: mil.gov.ua

Перша віцепрем'єр-міністерка - Міністерка економіки України в своєму блозі для Forbes констатує: «Держаудитслужба знайшла порушень на 2,5 млрд грн в Міноборони - порушеннями вважається прибуток, який отримали приватні й державні компанії, співпрацюючи з МОУ». Тобто абсурдність ситуації, про яку багато писала, публічно визнає й сам Кабмін.

Висновки Держаудитслужби (ДАСУ) ґрунтуються на недолугих формулюваннях постанови 335, яку також ухвалив Кабмін. Держаудитслужба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується …Кабміном.

Після розголосу цієї ситуації в публічному просторі уряд створює видимість бурхливої робити з розв’язання проблеми й видає постанову 736 від 18 липня 2023, яка має стати нищівною перемогою над демонами (проблемою вартістю в 2,5 млрд грн). Однак і в постанові 736 абсолютно нічого про розв’язання проблеми немає.

Міністр оборони Олексій Резніков коментує документ так: «Суттєві проблеми залишаються актуальними і потребують вирішення. Зокрема, так і не вдалось нівелювати проблему, що була штучно створена Держаудитслужбою про стягнення коштів, вказаних як прибуток, з українського бізнесу, що співпрацював з сектором оборони та безпеки з початку дії правового режиму воєнного стану. Міноборони вважає це неправомірним і оскаржує у судовому порядку».

Якщо хтось в країні вважає, що ми вже перемогли, то це наш Кабмін. Шановний уряде, дійсно, думаєте, що Міноборони в воюючій державі немає чим зайнятись, тільки судитись із вами?

Дана Ярова Дана Ярова , Членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, голова ГО «Мрія дітей України», волонтерка
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