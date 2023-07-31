Державні сільгоспземлі на прозорих онлайн-аукціонах. Що змінює ухвалений законопроєкт №7588

Що підтриманий парламентом законопроєкт змінює в управлінні державними сільсгоспземлями? Як відтепер мають реалізовуватися такі ділянки? Та що це дає бізнесу та економіці?

27 липня 2023 року парламент з другої спроби підтримав в цілому законопроєкт №7588. Його основна мета — підвищити ефективність використання державних сільськогосподарських земель. Відтак, державні установи, які мають таку землю у постійному користуванні передаватимуть її в суборенду через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі.

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Нові правила для державних земель

Держава володіє близько 700 тисячами гектар сільськогосподарських земель, які перебувають у постійному користуванні сотень держпідприємств. Майже половина угідь, внесених до Державного земельного кадастру, мали б використовуватися для наукових цілей, однак цього не сталося, а натомість створило простір для зловживань.

Донині статус земель, що перебувають у постійному користуванні держустанов, був досить обмежений: їх не можна було передавати в оренду, процедура їхнього вилучення досить складна, а прослідкувати, хто та наскільки ефективно й прозоро розпоряджався цими землями майже неможливо. Крім того, право постійного користування дозволяло держпідприємствам платити лише земельний податок — не більше 1% від нормативної грошової оцінки угідь на рік.

Ухвалений законопроєкт спростив механізм управління такими землями. Ним спрощується порядок реорганізації державних підприємств, установ, організацій, які мають сільгоспземлі у постійному користуванні (у тому числі ділянки у віданні НАН та НААН), будуть перетворені на акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю з державною часткою 100%. А право постійного користування змінюється на оренду та подальшу суборенду. Це означає, що новостворені товариства, акціонерні та з обмеженою відповідальністю, отримають свою ж землю в оренду та сплачуватимуть за неї щорічно до бюджету щонайменше 12% від її нормативно-грошової оцінки. А в суборенду такі АТ або ТОВ передаватимуть землю виключно через державні онлайн-аукціони Прозорро.Продажі.

Важливо, що земля залишатиметься у державній власності, адже продаж державних та комунальних с/г земель відповідно до Земельного кодексу заборонений. Не можна буде також змінювати цільове призначення угідь чи забудовувати ці ділянки.

Парламент також дозволив Кабміну вилучати с/г землі із постійного користування державних підприємств без їхньої згоди та передавати їх в оренду через електронні торги в системі Прозорро.Продажі.

Проголосований законопроєкт передбачає, що після перетворення ДП в АТ та ТОВ, за ним залишається право оформити землю, що була у постійному користуванні, в оренду строком на 50 років без проведення торгів. Якщо ж АТ протягом 1 року не почне оформлювати землю, то втратить право постійного користування, а така земля реалізовуватиметься через електронні аукціони.

Окрім землі ухвалені зміни дозволяють передавати цілісні майнові комплекси державних підприємств та установ, яким належить право постійного користування землею с/г призначення, без згоди таких організацій.

Як заробляти на своїй землі

Законопроєкт №7588 є продовженням земельної реформи, яку впроваджує Мінагрополітики та уряд з липня 2021 року. Фактично депутати поширили на сотні тисяч державних сільгоспземель, що десятиліттями не використовувалися ефективно, єдині механізми та прозорі правила, які вже понад два роки працюють на ринку землі.

За цей час земельні аукціони в системі Прозорро.Продажі принесли своїм організаторам понад 1.4 млрд грн, з яких понад мільярд надійшов вже після початку повномасштабного вторгнення. Зі стартом земельних онлайн-аукціонів тисячі підприємців отримали доступ до державних та комунальних сільгопземель — понад 8 тисяч учасників вже конкурували між собою за виставлені на торги гектари. Завдяки такій конкуренції встановлюється ринкова ціна на землю в різних регіонах.

За 2 роки реформи понад 1.2 тисячі організаторів, а це громади, приватний бізнес, підприємства по всій Україні, провели вже понад 5 тисяч успішних аукціонів. За підсумками торгів понад 135 тис. га землі, як ділянок с/г призначення, так і земель під забудову, по всій Україні отримали нових ефективних власників.

Земельна реформа і земаукціони як її частина — це одна з небагатьох реформ, щодо якої Світовий банк дав свої висновки вже на другому році впровадження. Минулого року Банк порахував, що перехід до захищеної від впливу на торги системи електронних аукціонів Прозорро.Продажі сприяв швидкому подвоєнню доходів громад від оренди комунальної сільгоспземлі. А щорічні втрати органів місцевого самоврядування від неефективної реалізації ділянок складали приблизно 500 млн доларів щорічно.

Зупиняючи збиткове для бюджету постійне користування земель окремими держпідприємствами, парламент дав можливість бізнесу отримати доступ до цих ділянок та орендувати їх, а державі — доходи від реалізації угідь на онлайн-аукціонах.