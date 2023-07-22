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МВС оголосило в розшук мера Рахова

Віктора Медвідя підозрюють в розтраті майна і підробці документів.

МВС оголосило в розшук мера Рахова
Віктор Медведь
Фото: МВС

Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук міського голову Рахова Віктора Медвідя.

Про це свідчать дані на сайті МВС.

На сайті Віктор Медвідь має статус особи, що переховується від слідства з 21 липня.

Зазначається, що його підозрюють у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем і підробці офіційних документів (ст.191 ч.4 та ст.366 ч.1).

За даними місцевих ЗМІ, Медвідь уже приблизно три тижні перебуває за кордоном. 

Деталі справи не розголошуються, але кілька днів тому стало відомо, що під час будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру на Закарпатті, кошти на який виділяли за міжнародними грантовими програмами, перевірка виявила привласнення 2,2 млн грн. Підозру оголосили заступнику Рахівського міського голови та генпідряднику.

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Віктор Медвідь вперше працював на посаді голови районної адміністрації Рахова у 2009-2010 роках впродовж восьми місяців. Вдруге, у статусі т.в.о., - з жовтня 2014 до липня 2015 року. У жовтні 2015 року, балотувавшись від партії "Єдиний центр", був обраний міським головою Рахова. У 2020 році він успішно балотувався від "Слуги народу".

Нагадаємо, раніше НАБУ оголосило в розшук депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина.

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