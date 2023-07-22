Сьогодні ворог двічі вдарив по Нікопольщині з важкої артилерії, – Лисак

Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. На щастя, минулося без постраждалих.

Сьогодні, 22 липня, ворог двічі вдарив по Нікопольщині з важкої артилерії.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Сьогодні ворог двічі вдарив по Нікопольщині. З важкої артилерії поцілив по Марганецькій громаді та самому Нікополю. Місту дісталося найбільше. Пошкоджені 12 приватних будинків, 6 господарських споруд, теплиця, лінії електропередач. Побиті 3 авто, ще одне – знищене. Сталася пожежа, яку вогнеборці вже загасили”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що атакували рашисти і Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Понівечена лінія електропередач.

Всюди минулося без постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні окупанти скинули вибуховий пристрій у центр прикордонного міста Середина-Буда на Сумщині, поранено двоє цивільних. Росіяни скинули вибуховий пристрій за допомогою дрона.