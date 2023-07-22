Гросмейстеру Василю Іванчуку відмовили у виїзді з України на Кубок світу з шахів

Український шаховий гросмейстер Василь Іванчук не може виїхати з України для участі в Кубку світу-2023.
Про це повідомила Міжнародна федерація шахів (FIDE), яка є організатором турніру.
У FIDE наголошують, що Іванчук отримав офіційне запрошення на участь у змаганнях від FIDE - wild card.
Однак, оскільки йому немає 60 років, він, згідно з законодавством, має отримати дозвіл на виїзд від Мінспорту. Проте, як стверджують у Міжнародній федерації шахів, дозвіл Іванчук не отримав.
"Такий дозвіл не було надано. Офіційний запит від організаторів чемпіонату світу, Азербайджанської шахової федерації, також був відхилений", – йдеться у повідомленні.
На сайті FIDE опублікували відкритий лист провідних шахістів світу на підтримку Іванчука. Автори листа попросили міністра спорту Вадима Гутцайта відпустити Іванчука на Кубок світу.
Гросмейстери зазначили, що Іванчук - "справжня легенда шахів". І для будь-якого з них було б "підставою для особливої гордості"зіграти з ним. Вони попросили міністра переглянути рішення та відпустити шахіста на турнір.
Серед тих, хто підписав листа – Магнус Карлсен, Вішванатан Ананд, Хікару Накамура, Фабіано Каруана, Уеслі Со та Борис Гельфанд.
Нагадаємо, Кубок світу з шахів відбудеться в Баку з 29 липня по 25 серпня.