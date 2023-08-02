​У вивезенні українських дітей до Білорусі беруть участь родичі Лукашенка та люди із кримінальним минулим, - розслідування

У вивезенні українських дітей до Білорусі беруть участь родичі Олександра Лукашенка – його середній син Дмитро та Володимир Кулаков, чоловік рідної сестри дружини Дмитра Лукашенка Ганни. Крім того, з дітьми працюють люди із кримінальним минулим.

Про це повідомляє "Білоруський розслідувальний центр".

Дітей розмістили у таборі "Дубрава", санаторії "Острошицьке містечко" та національному дитячому освітньо-оздоровчому центрі "Зубренок" у Мінській області, а також у санаторії "Золоті піски" на Гомельщині. У цих таборах з вересня 2022 року опинилося понад дві тисячі дітей з України, писало видання The Telegraph. Зазначалося, що привезти українських школярів до Білорусі вдалося "завдяки дорученню Лукашенка".

Коли діти приїхали, їх зустрічали члени провладного російського байкерського клубу "Нічні вовки", волонтери та паралімпієць та засновник благодійного фонду Олексій Талай. Як з'ясували розслідувачі, саме Талай у березні 2023 року звернувся до постійного комітету Союзної держави з проханням допомогти організувати приїзд дітей з окупованих територій Донеччини та Луганщини.

До "програми відпочинку" дітей входять екскурсії до білоруської Академії МВС та центру безпеки МНС. Також повідомляється, що дітям із Горлівки організували виставку озброєнь і провели "майстер-класи зі стрільби" у військовій частині.

Деяких дітей з України вчив грати у хокей Дмитро Басков, іншу групу відправили дивитись матч за участю Лукашенка.

Також приїздом дітей опікувався письменник Микола Гаврилов, який до цього два роки провів у колонії у Вітебській області. У 2007 році Гаврилова притягли до кримінальної відповідальності за те, що він із застосуванням насильства, небезпечного для життя, викрав із ресторану гроші. У 2011-2012 роках він займався незаконною підприємницькою діяльністю - без реєстрації та дозволу.

Нагадаємо, що Україна розслідує роль Білорусі у примусовій депортації Росією українських дітей. Розпочато кримінальне провадження за фактом примусового перевезення/депортації понад 19 000 дітей з окупованих Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей.

У Лукашенка не відповіли на запит видання щодо оприлюднених фактів депортації. Однак, білоруська опозиція оприлюднила доповідь, у якій ідеться, що уряд Лукашенка брав участь у незаконній депортації дітей з окупованих Росією територій України. У ній мова йшла про те, що 2 150 українських дітей (у тому числі сиріт у віці від 6 до 15 років) були відправлені в так звані табори відпочинку та санаторії на території Білорусі.

Як відомо, 17 березня Відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у вчиненні воєнних злочинів, пов’язаних з депортацією українських дітей до РФ.

За інформацією Європарламенту, кількість незаконно депортованих у Росію українських дітей з 2014 року може сягати від 16 до 300 тисяч.