Україна розслідує роль Білорусі у примусовій депортації Росією українських дітей, – Reuters

Розслідуються факти та обставини примусового вивезення дітей з окупованих територій України “на оздоровлення” до Білорусі.

Україна розслідує роль Білорусі в депортації українських дітей, яких Росія примусово вивозила з окупованих територій.

Про це пише Reuters з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зазначається, що розпочато кримінальне провадження за фактом примусового перевезення/депортації понад 19 000 дітей з окупованих Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей, у тому числі до Білорусі.

“Факт та обставини вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій України до так званих „оздоровчих таборів“ у Білорусі наразі розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження”, – повідомили в Офісі генпрокурора.

В офісі президента Білорусі Олександра Лукашенка не відповіли на запит видання щодо оприлюднених фактів депортації. Однак напередодні білоруська опозиція оприлюднила доповідь, у якій ідеться, що уряд Лукашенка брав участь у незаконній депортації дітей з окупованих Росією територій України. У ній мова йшла про те, що 2 150 українських дітей (у тому числі сиріт у віці від 6 до 15 років) були відправлені в так звані табори відпочинку та санаторії на території Білорусі.

Нагадаємо, 17 березня Відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у вчиненні воєнних злочинів, пов’язаних з депортацією українських дітей до РФ.

За інформацією Європейського Парламенту, кількість незаконно депортованих у Росію українських дітей з 2014 року може сягати від 16 до 300 тисяч.