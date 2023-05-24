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Росія утримує значну частину території Бахмута та його околиць, але Україна продовжує бої в районі міста, – Пентагон (доповнено)

У США вважають, що навіть повне захоплення міста Росією не було б стратегічним здобутком.

Росія утримує значну частину території Бахмута та його околиць, але Україна продовжує бої в районі міста, – Пентагон (доповнено)
Фото: Пентагон

Міністерство оборони США не планує публічно розкривати свої оцінки того, чи Росія повністю захопила Бахмут у Донецькій області.

Про це бригадний генерал Пет Райдер повідомив на брифінгу. Він зазначив, що навіть повне захоплення міста Росією не було б стратегічним здобутком. 

"Я скажу, що навіть якщо Росія захопила Бахмут, ми не вважаємо це стратегічним здобутком і що російські війська заплатили неймовірно високу ціну з точки зору людських життів і можливостей. Водночас ми оцінюємо, що оборона України в районі Бахмута залишається дуже міцною", – наголосив він.

Генерал додав, що не хоче вдаватись у оперативну ситуацію про Україну, окрім того, що "Росія справді утримує значну частину території в Бахмуті та навколо нього, але ми також оцінюємо, що українці продовжують бої в районі Бахмута". 

У відповідь на питання журналіста про доцільність зусиль у Бахмуті представник Міноборони сказав, що лише Україні вирішувати, скільки і куди вкладати своїх ресурсів на своїй території. Росія ж зазнала високих втрат, намагаючись зайняти цю територію. 

"Я маю на увазі відсутність стратегічної вигоди для Росії, якщо ви повернетеся до початку цієї кампанії з точки зору того, якими були російські стратегічні цілі щодо України – фактично ліквідувати Україну як державу, як країну, вони спрямували, знаєте, десятки тисяч військ на цю територію, щоб боротися з українцями, і скільки місяців їм знадобилося, щоб завоювати ту землю, яку вони мають? Отже, зрозуміло, знову ж таки, хоча вони можуть утримувати значну частину території в цьому районі, питання полягає в тому, з якою метою, з якою стратегічною вигодою?" – сказав Райдер про зусилля окупантів у районі Бахмута. 

Нагадаємо, за даними американців, Росія у битві за Бахмут втратила вбитими, пораненими й дезертирами більше 100 тис. військових.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що захист Бахмута, який триває вже десять місяців, є успішною оборонною операцією. 

А речник Східного угруповання військ ЗСУ Череватий повідомив, що на цей момент жодних ротацій ПВК “Вагнера” поблизу Бахмута на Донеччині не фіксується. За його інформацією, в районі Бахмута воює понад 40 000 російських військових. Їхні щоденні втрати на фронті сягають понад 100 вбитими й стільки ж – пораненими.

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