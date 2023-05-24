На Буковині прикордонники затримали 8 ймовірних ухилянтів

Українські прикордонники за добу затримали на Буковині 8 порушників кордону.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.
Зазначається, що четверо з затриманих рухались в бік Румунії, але спробували втекти, побачивши спецпідрозділ Держприкордонслужби.
Ще четверо громадян пересувались в тому ж напрямку автомобілем. Вони не змогли пояснити мету перебування в контрольованому прикордонному районі.
Усіх затриманих чоловіків призовного віку прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності.
Раніше прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Угорщиною виявили двох чоловіків віком 20 та 21 рік, які намагалися перетнути кордон за чужими свідоцтвами про народження.