На Буковині прикордонники затримали 8 ймовірних ухилянтів

Українські прикордонники за добу затримали на Буковині 8 порушників кордону.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що четверо з затриманих рухались в бік Румунії, але спробували втекти, побачивши спецпідрозділ Держприкордонслужби.

Ще четверо громадян пересувались в тому ж напрямку автомобілем. Вони не змогли пояснити мету перебування в контрольованому прикордонному районі.

Усіх затриманих чоловіків призовного віку прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності.

Раніше прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Угорщиною виявили двох чоловіків віком 20 та 21 рік, які намагалися перетнути кордон за чужими свідоцтвами про народження.