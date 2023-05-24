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На Буковині прикордонники затримали 8 ймовірних ухилянтів

Чоловіки призовного віку намагались втекти до Румунії.

На Буковині прикордонники затримали 8 ймовірних ухилянтів
Фото: Пресслужба Держприкордонслужби

Українські прикордонники за добу затримали на Буковині 8 порушників кордону.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що четверо з затриманих рухались в бік Румунії, але спробували втекти, побачивши спецпідрозділ Держприкордонслужби.

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Ще четверо громадян пересувались в тому ж напрямку автомобілем. Вони не змогли пояснити мету перебування в контрольованому прикордонному районі.

Усіх затриманих чоловіків призовного віку прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності.  

Раніше прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Угорщиною виявили двох чоловіків віком 20 та 21 рік, які намагалися перетнути кордон за чужими свідоцтвами про народження.

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