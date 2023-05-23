НАБУ затримало трьох осіб за хабарництво при укладенні договорів з Укрзалізницею

Посадовець за свої послуги отримав новий автомобіль Toyota Camry вартістю 1,55 млн гривень.

Співробітники НАБУ і САП викрили схему отримання хабаря посадовцем Укрзалізниці за сприяння в укладенні договорів для потреб компанії.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Зазначається, що посадовець за свої послуги отримав новий автомобіль Toyota Camry вартістю 1,55 млн гривень.

“За даними слідства, у квітні – травні 2023 року заступник директора філії “ЦЗВ” АТ “Укрзалізниця” отримав автівку Toyota Camry. За такий “подарунок” він сприяв в укладенні контрактів з потрібними “постачальниками”, а також діяв в їх інтересах під час виконання контрактів і проведення оплати”, - йдеться у повідомленні НАБУ.

Вчора співробітники НАБУ і САП затримали двох учасників групи. Сьогодні затримали заступника директора філії “ЦЗВ” АТ “Укрзалізниця”.

Детективи відшукали автомобіль в одному із населених пунктів Львівщини та вилучили його з метою збереження речового доказу. Вирішується питання про спеціальну конфіскацію.

Наразі НАБУ і САП вживають заходів для встановлення всіх можливих учасників злочину.

Нагадаємо, ввечері 15 травня НАБУ і САП повідомили, що викрили факти корупції у Верховному Суді України, зокрема, схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями – Князєва та адвоката викрили на отриманні хабара у розмірі 2,7 млн доларів. Над цією справою під прикриттям працювали детективи.

Згодом НАБУ виклало записи розмов, які стосуються справи про хабарництво з боку керівництва ВСУ. Тоді Пленум Верховного Суду звільнив Князєва з посади голови, а того ж дня правоохоронці повідомили йому про підозру.

18 травня Вища рада правосуддя дала дозвіл на арешт Князєва. За це рішення проголосували 14 із 21 члена ВРП. САП вже направила до суду клопотання про арешт і заставу.

Нещодавно ВАКС визнав законним затримання Князєва детективами НАБУ. Крім того, САП звернулася до Вищої ради правосуддя щодо надання дозволу на утримання його під вартою.