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На території Білорусі перебуває близько 2,5 тисячі російських військових, - ДПСУ

Ситуація на кордоні - контрольована.

На території Білорусі перебуває близько 2,5 тисячі російських військових, - ДПСУ
Міністр оборони Республіки Білорусь Віктор Хренін
Фото: тг-канал міноборони Білорусі

Станом на 15 травня на території Білорусі перебувають близько 2,5 тисячі російських військових.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

Він також зазначив, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою. 

"Кількість російських військовослужбовців є значно нижчою, ніж була ще кілька місяців тому. Нагадаємо, що кількість російських військових могла досягати і 10-11 тисяч осіб", - наголосив Демченко.

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Російські військові, як правило, залучені до підготовки чи навчань та перебувають на полігонах. Ті підрозділи, які пройшли підготовку, Росія виводить на територію своєї країни. Згодом цих солдатів відправляють на Східний напрямок, аби поповнити сили загарбників. 

"Наразі бачимо, що багато підрозділів виводять з Білорусі, однак поповнення полігонів не відбувається", – зазначив речник.

Нагадаємо, що за даними Генштаба на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Росія продовжує використовувати територію та матеріально-технічну базу Білорусі для проведення підготовки та бойового злагодження підрозділів збройних сил, сформованих за мобілізацією. Потім ці підрозділи залучають до ведення бойових дій на території України.

Раніше командувач угрупування сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що, якщо ворог наважиться ще раз наступати на Київ, Збройні сили розраховують зупинити окупантів на білоруському кордоні. За його словами, українсько-білоруський кордон зараз – це "суцільні завали та мінні поля". Павлюк зазначав, що наразі загрози повторного нападу з боку Білорусі на північ немає.

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