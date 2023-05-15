Спецпредставник уряду Китаю Лі Хуей відвідає Україну 16-17 травня, − Reuters

Спецпредставник уряду Китаю з євразійських питань Лі Хуей відвідає Україну 16-17 травня, пише Reuters з посиланням на українського урядовця.

Лі приїде до Києва для обговорення "політичного врегулювання" війни.

Представник міністерства закордонних справ Китаю розповів, що подробиці маршруту Лі будуть оприлюднені згодом.

Зазначимо, протягом усієї війни Китай утримувався від засудження свого стратегічного союзника Москви і не назвав дії РФ вторгненням. Це призвело до критики з боку європейських країн і Сполучених Штатів, які поставили під сумнів можливість Китаю стати потенційним посередником у конфлікті.

“Будь-які заяви Лі ретельно вивчать, враховуючи занепокоєння західних країн через зустріч Сі зі своїм “дорогим другом” президентом Росії Володимиром Путіним у березні та зобов’язання двох країн щодо “безмежного” партнерства менш ніж за три тижні до вторгнення , яку Москва назвала “спеціальною військовою операцією””, − зазначає видання.

Нагадаємо, окрім України Лі Хуей відвідає Польщу, Францію, Німеччину, а також РФ.

Лідер КНР Сі Цзіньпін оголосив, що Китай відправить свого представника в Україну, минулого місяця під час його першої розмови з Володимиром Зеленським після повномасштабного вторгнення Росії.

Розмова із Зеленським відбулася невдовзі після того, як посол Китаю у Франції Лу Шає в ефірі телебачення поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських держав відповідно до міжнародного права, що викликало гнівну критику з боку країн Балтії та інших держав. Пізніше Китай видалив стенограму інтерв’ю і заявив, що вони не відображають офіційну політику уряду.