У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)
Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку
У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку
Росія втратила два бойові літаки і два вертольоти у Брянській області, - ЗМІ
Росія втратила два бойові літаки і два вертольоти у Брянській області, - ЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

Спецпредставник уряду Китаю Лі Хуей відвідає Україну 16-17 травня, − Reuters

Подробиці візиту невідомі.

Спецпредставник уряду Китаю Лі Хуей відвідає Україну 16-17 травня, − Reuters
Дипломат Лі Хуей
Фото: xinhuanet.com

Спецпредставник уряду Китаю з євразійських питань Лі Хуей відвідає Україну 16-17 травня, пише Reuters з посиланням на українського урядовця.

Лі приїде до Києва для обговорення "політичного врегулювання" війни.

Представник міністерства закордонних справ Китаю розповів, що подробиці маршруту Лі будуть оприлюднені згодом.

Зазначимо, протягом усієї війни Китай утримувався від засудження свого стратегічного союзника Москви і не назвав дії РФ вторгненням. Це призвело до критики з боку європейських країн і Сполучених Штатів, які поставили під сумнів можливість Китаю стати потенційним посередником у конфлікті.

“Будь-які заяви Лі ретельно вивчать, враховуючи занепокоєння західних країн через зустріч Сі зі своїм “дорогим другом” президентом Росії Володимиром Путіним у березні та зобов’язання двох країн щодо “безмежного” партнерства менш ніж за три тижні до вторгнення , яку Москва назвала “спеціальною військовою операцією””, − зазначає видання.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, окрім України Лі Хуей відвідає Польщу, Францію, Німеччину, а також РФ.

Лідер КНР Сі Цзіньпін оголосив, що Китай відправить свого представника в Україну, минулого місяця під час його першої розмови з Володимиром Зеленським після повномасштабного вторгнення Росії.

Розмова із Зеленським відбулася невдовзі після того, як посол Китаю у Франції Лу Шає в ефірі телебачення поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських держав відповідно до міжнародного права, що викликало гнівну критику з боку країн Балтії та інших держав. Пізніше Китай видалив стенограму інтерв’ю і заявив, що вони не відображають офіційну політику уряду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies