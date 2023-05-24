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Збройні сили знищили російський вертоліт Ка-52

Учора авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Збройні сили знищили російський вертоліт Ка-52
Ка-52
Фото: Генеральний штаб ЗСУ в фейсбук

У вівторок 23 травня Збройні сили знищили ворожий ударний гелікоптер Ка-52 вартістю 16 млн доларів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

“Минулої доби наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52. Таким чином російський бюджет втратив еквівалент ще близько 16 млн доларів США”, – йдеться у повідомленні.

Також минулої доби наші воїни знищили 4 ударних БпЛА типу “Shahed” та 1 розвідувальний дрон типу “Zala”.

Авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з яких 3 – по зенітно-ракетних комплексах.

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Ка-52 – це розвідувально-ударний гелікоптер розробки російського ОКБ “Камов” і розвиток радянського Ка-50. Випробування гелікоптера завершилися 2011 року і борт прийняли на озброєння МО РФ. Головна перевага гелікоптера Ка-52 – можливість проведення бойових операцій у складних метеоумовах та у будь-яку пору доби.

Нагадаємо, 22 травня українські захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24.

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