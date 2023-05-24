Учора оборонці знищили ще 400 окупантів, три танки і гелікоптер

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

З початку повномасштабного вторгнення до 24 травня втрати російських військ у війні з Україною склали 204 760 осіб. За минулу добу, 23 травня, Збройні сили знищили близько 400 окупантів, три танки, сім безпілотників та один гелікоптер.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 204 760 (+400) осіб ліквідовано

танків – 3 792 (+3)

бойових броньованих машин – 7 424 (+5)

артилерійських систем – 3 339 (+21)

РСЗВ – 570 (+5)

засоби ППО – 327 (+0)

літаків – 309 (+0)

гелікоптерів – 296 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 871 (+7)

крилаті ракети – 1 015 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 146 (+7)

спеціальна техніка – 440 (+7).

Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де за минулу добу відбулось 26 бойових зіткнень.