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Учора оборонці знищили ще 400 окупантів, три танки і гелікоптер

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Учора оборонці знищили ще 400 окупантів, три танки і гелікоптер
Фото: Скріншот з відео

З початку повномасштабного вторгнення до 24 травня втрати російських військ у війні з Україною склали 204 760 осіб. За минулу добу, 23 травня, Збройні сили знищили близько 400 окупантів, три танки, сім безпілотників та один гелікоптер.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 204 760 (+400) осіб ліквідовано
  • танків – 3 792 (+3)
  • бойових броньованих машин – 7 424 (+5)
  • артилерійських систем – 3 339 (+21)
  • РСЗВ – 570 (+5)
  • засоби ППО – 327 (+0)
  • літаків – 309 (+0)
  • гелікоптерів – 296 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 871 (+7)
  • крилаті ракети – 1 015 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 146 (+7)
  • спеціальна техніка – 440 (+7).

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Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де за минулу добу відбулось 26 бойових зіткнень. 

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