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​Данілов нагадав, що першу партію зброї на початку вторгнення РФ надала Україні Польща

"Польська держава і польський народ стоять пліч-о-пліч з Україною з першої хвилини справедливої війни проти російського мороку і московської дикості".

​Данілов нагадав, що першу партію зброї на початку вторгнення РФ надала Україні Польща
Фото: Укрінформ

Секретар Ради національної базпеки та оборони Олексійс Данілов нагадав, що першу партію зброї після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року, а саме - міномети, передала Україні Польща.

Про це він написав у фейсбуці.

"Польська держава і польський народ стоять пліч-о-пліч з Україною з першої хвилини справедливої війни проти російського мороку і московської дикості. Дякуємо за все! Ми пам’ятаємо, хто перший простягнув Україні рушницю і хліб! Напруження Великої війни інколи викликають емоційні дії і слова, але в нашій родині ми самостійні, без сторонньої допомоги зможемо владнати будь-які непорозуміння", - наголосив Данілов.

Він зазначив, що Україна вдячна Польщі за допомогу та підтримку.

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"Польща і Україна єдині у своєму союзі незламних! Ми дякуємо за кожний злотий, снаряд чи добре слово за кожну жінку і дитину, яких польський народ прихистив у своїй домівці в найстрашніші моменти нашої історії. Ми об’єднанні спільною європейською історією, мільйонами родинних і дружніх зв’язків і єдиною ціллю – знищення московської потвори, яка посягнула на нашу і вашу свободу", - написав секретар РНБО.

Нагадаємо, що заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський охарактеризував нинішні відносини Варшави і Києва як "не найкращі". Це, за його словами, спричинено заявами деяких українських політиків.

1 серпня МЗС України повідомило про виклик посла Польща Ціхоцького. Це відбулося через висловлювання голови Бюро міжнародної політики президента Польщі, Марціна Пшидача, який сказав, що "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років". Заява пролунала в контексті обмеження на ввезення української агропродукції.

Після цього заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга написав у Facebook пост, у якому назвав слова Пшидача маніпуляцією та "грою на власні конʼюнктурні інтереси".

Польща – близький союзник України і надає підтримку з першого дня повномасштабного вторгнення. За півтора роки президенти України та Польщі зустрічалися декілька разів. Польський президент Анджей Дуда разом із колегами з Литви, Латвії та Естонії були першими високопоставленими закордонними гостями, які приїхали в Україну ще в квітні 2022, коли російські війська лише нещодавно були вигнані з Київської області.

У квітні 2023 Польща односторонньо заявила, що забороняє ввезення українського зерна на свою територію. Експорт збіжжя ускладнено через блокування Росією портів, тож Україна використовувала наземні шляхи. Ввезення українського зерна до Польщі викликало протести місцевих фермерів, які заявили, що це негативно впливає на попит і ціни на власне зерно. У Мінекономіки України заявляли, що в рішенні Польщі є політичний підтекст – цього року там будуть вибори до парламенту.

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