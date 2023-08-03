Укрзалізниця призначила додаткові поїзди з Києва до Львова

Через великий попит пасажирів Укрзалізниця призначає додаткові поїзди з Києва до Львова.

Про це повідомила пресслужба підприємства.

Призначено додатковий поїзд №191/192 Київ − Львів. Він відправлятиметься з Києва 4, 5, 6, 11, 12 та 13 серпня о 7:05 і прибуватиме до Львова о 14:49.

У зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:37 і прибуватиме до Києва о 22:05. Крім того, призначений також додатковий поїзд №163/164 сполученням Київ − Львів. Він відправлятиметься з Києва 11, 12 та 13 серпня о 6:28 і прибуватиме до Львова о 13:58. Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:50 і прибуватиме до Києва о 22:27.

Нагадаємо, Укрзалізниця збирається будувати пасажирські вагони на власних потужностях.