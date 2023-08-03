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У Києві та Харкові викрили банду, яка продавала немовлят за кордон

Власники приватних клінік підшукували жінок у скрутному матеріальному становищі та пропонували за гроші народити дітей від анонімних донорів.

У Києві та Харкові викрили банду, яка продавала немовлят за кордон
Фото: Нацполіція

Поліцейські Києва викрили організовану злочинну групу, яка продавала немовлят за кордон, повідомили у Національній поліції України.

Двоє власників приватних клінік у Києві та Харкові, залучивши спільників, підшукували жінок у скрутному матеріальному становищі та пропонували за гроші народити дітей від анонімних донорів під прикриттям сурогатного материнства. 

Серед спільників − адвокат, перекладач, менеджер та медперсонал.

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Після виписки з клініки жінка у супроводі кількох фігурантів йшла до РАЦСу, де вказувала іноземця-замовника як батька, вносячи неправдиві відомості в офіційні документи, та надавала дозвіл на виїзд дитини за кордон. У разі відмови, фігуранти залякували та погрожували жінкам.

Підозрювані за надання своїх послуг підписували контракти з іноземцями, згідно з якими вартість “послуг” становила від 50 до 70 тисяч євро. Натомість породіллям обіцяли 12 тисяч євро, але переважно їх не виплачували.

“Нам відомо про щонайменше 9 немовлят, яких незаконно вивезли за межі нашої держави. Зараз у співпраці з іноземними колегами ми встановлюємо подальшу долю цих діток”, − сказав очільник поліції Києва Дмитро Шумейко.

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