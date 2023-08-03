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Очолював окупаційний "уряд" на Херсонщині: СБУ повідомила про підозру віцегубернатору Калінінградської області РФ

Сергій Єлисєєв брав участь у підготовці незаконного референдуму.

Очолював окупаційний "уряд" на Херсонщині: СБУ повідомила про підозру віцегубернатору Калінінградської області РФ
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на громадянина РФ Сергія Єлісєєва, який майже пів року очолював "уряд" окупаційної адміністрації РФ на тимчасово захопленій Херсонщині.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Фігурант – колишній співробітник ФСБ, входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії. На момент повномасштабного вторгнення в Україну Єлісєєв працював першим заступником губернатора Калінінградської області. А потім був відряджений до Херсона, де виконував вказівки Москви щодо придушення руху опору та формування кремлівського режиму.

Серед основних завдань Єлісєєва була підготовка незаконного референдуму щодо "приєднання" Херсонщини до складу РФ та забезпечення потрібного Кремлю "підрахунку голосів". За даними слідства, за відсутності "на робочому місці" гауляйтера Сальдо російський чиновник виконував його "обов’язки" і керував місцевими окупаційними органами.

Напередодні звільнення Херсона фігурант спільно зі своїми поплічниками переправився на лівобережну частину області, а згодом виїхав до росії. І вже в грудні 2022 року знову отримав посаду в уряді Калінінградської області.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Єлісєєву про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);
  • ч. 6 ст. 111-1 (організація та активна участь в заходах політичного характеру у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації).

Оскільки фігурант переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. На сьогодні Єлісєєв перебуває під санкціями багатьох європейських країн і США. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

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Нагадаємо, на Херсонщині контрактниця ЗСУ зливала ворогу дані про українські безпілотники. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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