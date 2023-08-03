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Юрист "Партії Шарія" працював на російську воєнну розвідку

Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Юрист "Партії Шарія" працював на російську воєнну розвідку

Контррозвідка Служби безпеки провела в Одесі багатоетапну спецоперацію, у результаті якої затримано ще одного агента головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ).

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Він передавав агресору цілі для повітряних ударів по місту, відслідковував місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО, звітував про наслідки "прильотів" ракет і ударів дронами-камікадзе. За даними слідства, зловмисник є приватним юристом, який раніше був помічником-консультантом декількох депутатів із фракції "партії Шарія" в одній із райрад Одеської області.

Фото: СБУ

Після повномасштабного вторгнення Росії він разом із дружиною виїхав до тимчасово окупованого Сімферополя, де за власної ініціативи звернувся до "Військового комісаріату Криму".

Там одесит був завербований кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідувального центру російського ГРУ Григорієм Івановим. Він працював під прикриттям та представився співробітником ФСБ.

Фото: СБУ

Він дав підписку про негласне співробітництво на користь Росії, після чого агенту було присвоєно оперативний псевдонім "Diezel". Фігурант отримав 500 доларів США "авансу" за проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. І після цього повернувся в Одесу для збору розвідданих.

Тут він також намагався встановлювати контакти з місцевими правоохоронцями, вивчаючи їх кандидатури для поповнення агентурної мережі російських спецслужб.

Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення. Також планується повідомлення про підозру у шпигунстві його російському куратору.

Крім того, контррозвідка СБУ ідентифікувала дружину зрадника, яка зараз мешкає у Санкт-Петербурзі і також співпрацює з російським ГРУ, отримуючи щомісячну платню.

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Нагадаємо, СБУ знайшла докази співпраці блогера Анатолія Шарія та ФСБ Росії. Блогеру оголосили підозру у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану.

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