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Британське Міноборони назвало одну з причин повільного розвитку бойових дій на півдні

Підлісок допомагає замаскувати російські оборонні позиції та ускладнює знешкодження оборонних мінних полів.

Британське Міноборони назвало одну з причин повільного розвитку бойових дій на півдні
Фото: Генштаб

Підлісок, що відростає на полях битв на півдні України, ймовірно, є одним із факторів, що сприяють загалом повільному розвитку бойових дій у цьому районі.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Переважно орні землі у зоні бойових дій вже 18 місяців залишаються під паром, а повернення бур'янів та чагарників пришвидшується в умовах теплого та вологого літа.

Додаткове укриття допомагає замаскувати російські оборонні позиції та ускладнює знешкодження оборонних мінних полів.

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Хоча підлісок може також бути прикриттям для невеликих потайних атак піхоти, чистий ефект полягає в тому, що обом сторонам стає важче просуватися вперед.

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі ЗСУ, триває наступ Сил оборони у Запорізькій області. За минулу добу на фронті відбулося 44 бойових зіткнення.

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