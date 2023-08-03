Британське Міноборони назвало одну з причин повільного розвитку бойових дій на півдні

Підлісок, що відростає на полях битв на півдні України, ймовірно, є одним із факторів, що сприяють загалом повільному розвитку бойових дій у цьому районі.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Переважно орні землі у зоні бойових дій вже 18 місяців залишаються під паром, а повернення бур'янів та чагарників пришвидшується в умовах теплого та вологого літа.

Додаткове укриття допомагає замаскувати російські оборонні позиції та ускладнює знешкодження оборонних мінних полів.

Хоча підлісок може також бути прикриттям для невеликих потайних атак піхоти, чистий ефект полягає в тому, що обом сторонам стає важче просуватися вперед.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 August 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/2f6MCYI8Em — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 3, 2023

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі ЗСУ, триває наступ Сил оборони у Запорізькій області. За минулу добу на фронті відбулося 44 бойових зіткнення.