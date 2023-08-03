Росіяни обстріляли громадський транспорт та церкву у Херсоні. Під час гасіння пожежі в соборі був повторний обстріл

Російські окупанти вранці вдарили по Херсону . Вони обстріляли Свято-Катериненський собор в центрі міста. Під час ліквідації пожежі в церкві ворог вчинив повторний обстріл.

Під час першого обстрілу поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Їх госпіталізували, повідомив в Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

"39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження. Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя", – зазначив Прокудін.

Фото: МВС у Telegram

Під час другого – поранені четверо співробітників ДСНС, які боролись з пожежею в соборі, повідомили в МВС.

Фото: МВС у Telegram

Фото: МВС у Telegram

"Під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл. Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка", – зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни інтенсифікували обстріли Херсонської області. Протягом минулої доби вони обстріляли житлові квартали, два банки, територію слідчого ізолятору та консульство. Поранені двоє людей.

Збільшення кількості обстрілів у Херсонській ОВА повʼязують із відновленням ворога після втрат на лівобережжі.