Програма розвитку ООН працює над посиленням спроможностей енергетичної інфраструктури Одеси

Програма розвитку ООН займається посиленням енергетичної інфраструктури Одеси. Для цього в місті встановлюються альтернативні джерела енергії.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Зазначається, що альтернативні джерела енергії призначені для забезпечення енергопостачання комунальних підприємств та критичної інфраструктури міста.

Зокрема, до зимового періоду передбачається реалізація проєкту вартістю понад 50 млн доларів. Він включатиме встановлення газової турбіни, трансформатору потужністю 80 МВт, компресорів, дев’яти газогенераторів і станцій управління.

Раніше повідомлялось, що до Одеси прибула місія ЮНЕСКО. Вона буде проводити комплексну оцінку шкоди, яку завдали місцевим культурним і релігійним об’єктам ракетні удари Росії упродовж 19-23 липня.

За словами міського голови Одеси Геннадія Труханова, представники ЮНЕСКО фіксуватимуть і документуватимуть наслідки атак росіян.