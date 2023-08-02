Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Понад 80 людей постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг, – ОВА
Понад 80 людей постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг, – ОВА
Російські олігархи постачають “добровольців” на фронт, війну фінансує 81 мільярдер РФ, − ЗМІ
Російські олігархи постачають “добровольців” на фронт, війну фінансує 81 мільярдер РФ, − ЗМІ
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
Депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби
Депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
ГоловнаСуспільствоЖиття

Програма розвитку ООН працює над посиленням спроможностей енергетичної інфраструктури Одеси

В Одесі встановлюють альтернативні джерела енергії.

Програма розвитку ООН працює над посиленням спроможностей енергетичної інфраструктури Одеси
Ілюстративне фото
Фото: Міненерго

Програма розвитку ООН займається посиленням енергетичної інфраструктури Одеси. Для цього в місті встановлюються альтернативні джерела енергії. 

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Зазначається, що альтернативні джерела енергії призначені для забезпечення енергопостачання комунальних підприємств та критичної інфраструктури міста. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Зокрема, до зимового періоду передбачається реалізація проєкту вартістю понад 50 млн доларів. Він включатиме встановлення газової турбіни, трансформатору потужністю 80 МВт, компресорів, дев’яти газогенераторів і станцій управління.

Раніше повідомлялось, що до Одеси прибула місія ЮНЕСКО. Вона буде проводити комплексну оцінку шкоди, яку завдали місцевим культурним і релігійним об’єктам ракетні удари Росії упродовж 19-23 липня.

За словами міського голови Одеси Геннадія Труханова, представники ЮНЕСКО фіксуватимуть і документуватимуть наслідки атак росіян.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies