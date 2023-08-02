Йшлося про релокацію бізнесу, реабілітацію військових і розвиток економіки регіону.

Президент Володимир Зеленський провів на Закарпатті нараду щодо безпекової та соціальної ситуації в регіоні.

Про це йдеться в дописі Зеленського на його сторінках у соцмережах.

Під час наради йшлося про питання кордону, релокацію бізнесу і створення нових робочих місць, а також про проєкти із реабілітації українських бійців.

"Багато ініціатив щодо розвитку економіки Закарпаття – тих можливостей, які десятиліттями не використовувались. Закарпаття буде одним із драйверів економічного й соціального зростання", - зауважив Президент.

Нагадаємо, МОЗ повідомило, що в Україні впроваджують нову концепцію формування мережі реабілітаційних центрів.

До речі, Зеленський, перебуваючи нині на Закарпатті, провів тут також екстрену нараду з керівниками дипломатичних установ України в іноземних державах.