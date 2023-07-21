В Україні впроваджується нова концепція формування мережі реабілітаційних центрів, – МОЗ

За основу моделі розвитку реабілітації взяли ізраїльський досвід. Ця модель враховує як потреби цивільних, так і потреби військових.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко представив план подальшого розвитку системи реабілітації країни.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

“За основу моделі розвитку реабілітації Міністерство охорони здоров’я взяло ізраїльський досвід. Вона враховує як потреби цивільних, так і потреби військових. Отже, не втратить актуальність навіть після війни й не призведе до утворення надлишку реабілітаційних відділень”, – йдеться в повідомленні.

Представлений план передбачає, що кожна кластерна та надкластерна лікарня матиме у складі власне стаціонарне реабілітаційне відділення.

Неспеціалізовані стаціонарні реабілітаційні відділення працюватимуть у 136 кластерних та надкластерних медзакладах, які увійшли до спроможної мережі. В кожному з таких медзакладів розташовуватиметься від 30 до 60 реабілітаційних ліжок.

Загалом, в межах країни йдеться про понад 5 250 ліжок. Очікується, що це дозволить щорічно надавати якісні та безоплатні послуги з активної і доказової реабілітації для щонайменше 126 тисяч пацієнтів.

Також планується створення шести спеціалізованих реабілітаційних медзакладів національного рівня. Вони мають охопити:

пацієнтів із травмами грудного відділу хребта та нижче

людей, які потребуватимуть психологічного відновлення

апалічних пацієнтів

людей із шийною травмою та ін.

Ще пʼять реабілітаційних центрів, розрахованих на 200 ліжок кожен, запустить Міністерство оборони.

Нагадаємо, на початку липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні планують розширити державне замовлення на спеціальності, пов'язані з реабілітацією. Також йде робота над створенням щонайменше чотирьох великих реабілітаційних центрів національного рівня, які поєднуватимуть фізичну та психологічну реабілітації.