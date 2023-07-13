Після деокупації Криму в деяких районах півострова можуть вирощувати медичний канабіс, - Ташева

Також його можуть експортувати в інші країни.

Після звільнення від російської окупації у деяких районах Криму можуть вирощувати медичний канабіс.

Про це повідомила постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева.

Вона зазначила, що минулого року до ІІ саміту Кримської платформи розробили "Стратегію економічного відновлення Криму".

У підсумковому документі було зазначено, що вирощений в Криму медичний канабіс буде використовуватись для виробництва медичних засобів на його основі. Також медичний канабіс можуть експортувати до інших країн, де цю речовину легалізовано.

Розробкою стратегії займалися, зокрема, Київська школа економіки, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Центр оборонних стратегій.

“Дякую народним депутатам за важливе рішення. Сподіваюсь на швидке доопрацювання між читаннями і ухвалення закону”, - підсумувала Ташева.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про медичний канабіс (7457). За проголосували 268 депутатів. В лютому документ рекомендував схвалити профільний комітет парламенту. Для розгляду в першому читанні його внесли ще в червні 2022, після чого до документу додавали правки.

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявляв, що цей урядовий законопроєкт був розроблений для спрощення доступу пацієнтів до ліків, вироблених з сировини, що міститься в рослинах роду коноплі.