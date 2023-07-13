Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

Це – урядовий законопроєкт, до ухвалення якого закликали в МОЗ.

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про медичний канабіс (7457). За проголосували 268 депутатів, повідомила народна депутатка Ольга Стефанишина у фейсбук.

Серед "Слуги народу" документ підтримали 183 депутати, з "Євросолідарності" – 10, "Батьківщини" – 1, "Платформи за життя і мир" (колишня ОПЗЖ) – 16, "Голосу" – 19, "Відновлення України" (колишня ОПЗЖ) – вісім, "Довіри" – 12.

В лютому документ рекомендував схвалити профільний комітет парламенту. Для розгляду в першому читанні його внесли ще в червні 2022, після чого до документу додавали правки.

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявляв, що цей урядовий законопроєкт був розроблений для спрощення доступу пацієнтів до ліків, вироблених з сировини, що міститься в рослинах роду коноплі.

"Цей законопроєкт про регулювання обігу сировини для виробництва лікарських засобів, які є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів (це тільки станом на зараз, оскільки ще триває ряд клінічних досліджень щодо ефекту при лікуванні інших хвороб). Це і неврологічні захворювання (такі як розсіяний склероз, епілепсія), і хронічний біль невропатичного походження, і паліативна допомога в частині полегшення болю, налагодження сну", – заявляв міністр.

Він пояснив, що серед сотні канабіноїдів та речовин, які має Cannabis sativa, тільки тетрагідроканабінол (ТГК) та його ізоформи мають психоактивний ефект – при "проблемному вживанні". Всі інші канабіноїди (найбільш використовується канабідіол, CBD) не мають психоактивного ефекту, не призводять до звикання або ейфорії та широко використовуються в лікарській практиці.

За словами Ляшка, законопроєкт:

дає чітке визначення канабісу, смоли канабісу, рослини канабісу

поділяє рослини роду коноплі на ті, що для промислових цілей, та ті, що для медичних

вводить поняття відсоток вмісту концентрації тетрагідроканабінолу у сухій масі у сортах рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних цілей

вводить регуляції, з якого насіння можна вирощувати рослину (з кондиційного і сертифікованого насіння не нижче другої генерації)

запроваджує ліцензування всіх процесів, особливості маркування кожної партії та одиниці фасованої продукції (унікальним штрих-кодом) та особливості відпуску таких лікарських засобів фізичним особам (виключно за електронним рецептом)

У 2021 році в парламенті пропонували легалізувати використання канабісу винятково в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом. Однак 13 липня Рада "завернула" законопроєкт. Після цього Міністерство охорони здоров'я винесло його на громадські обговорення.

Докладно про легалізацію медичного канабісу читайте в матеріалі на LB.ua.