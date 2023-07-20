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Із серця військового з Вінниччини дістали кам’яний уламок

До цього випадку лікарі мали справу лише з металевими, скляними та пластиковими уламками.

Із серця військового з Вінниччини дістали кам’яний уламок
Фото: Вячеслав Соколовий

Українські медики провели унікальну операцію. Вони дістали кам’яний уламок із серця військового з Вінницької області.

Про це повідомив голова Вінницької облради Вячеслав Соколовий.

До цього випадку лікарі мали справу лише з металевими, скляними та пластиковими уламками.

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Військовий Олександр розповів, що рік тому він дістав важке поранення голови. Він підлікувався та повернувся на фронт, але з часом відчув, що тягне руку та ногу, потім почалася задишка, біль у спині. 

КТ-діагностика показала поранення серця. 

Хірургічну бригаду очолював директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова Василь Лазоришинець. 

Фото: Вячеслав Соколовий

Нагадаємо, на початку 2023 року лікарі провели успішну операцію і вилучили гранату ВОГ з тіла українського захисника.

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