Із серця військового з Вінниччини дістали кам’яний уламок

До цього випадку лікарі мали справу лише з металевими, скляними та пластиковими уламками.

Українські медики провели унікальну операцію. Вони дістали кам’яний уламок із серця військового з Вінницької області.

Про це повідомив голова Вінницької облради Вячеслав Соколовий.

До цього випадку лікарі мали справу лише з металевими, скляними та пластиковими уламками.

Військовий Олександр розповів, що рік тому він дістав важке поранення голови. Він підлікувався та повернувся на фронт, але з часом відчув, що тягне руку та ногу, потім почалася задишка, біль у спині.

КТ-діагностика показала поранення серця.

Хірургічну бригаду очолював директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова Василь Лазоришинець.

Фото: Вячеслав Соколовий

Нагадаємо, на початку 2023 року лікарі провели успішну операцію і вилучили гранату ВОГ з тіла українського захисника.