Воду будуть подавати з артезіанських свердловин.

В Архангельському Херсонської області встановили водонапірну башту. Роботи виконані за підтримки благодійного фонду RESCUE NOW.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА.

“Два глибинних насоси працюватимуть в Архангельському та Потьомкиному. Обладнання забезпечить подачу води з артезіанських свердловин”, - йдеться у повідомленні.

Завдяки цій башті мешканці селища отримають централізоване водопостачання.

Уточнюється, що спецобладнання було надане в межах проєкту ZMINA_2_0 фонду IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives.

Фото: Пресслужба Херсонської ОДА

Фото: Пресслужба Херсонської ОДА

Фото: Пресслужба Херсонської ОДА

Фото: Пресслужба Херсонської ОДА

Фото: Пресслужба Херсонської ОДА

Нагадаємо, як вважає директор місії Агенції США з міжнародного розвитку USAID в Україні Джеймс Гоуп, до 800 тис. людей опинилися під загрозою втрати доступу до питної води. Причиною цього став підрив та руйнування Каховської ГЕС.