В Архангельському Херсонської області встановили водонапірну башту. Роботи виконані за підтримки благодійного фонду RESCUE NOW.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА.
“Два глибинних насоси працюватимуть в Архангельському та Потьомкиному. Обладнання забезпечить подачу води з артезіанських свердловин”, - йдеться у повідомленні.
Завдяки цій башті мешканці селища отримають централізоване водопостачання.
Уточнюється, що спецобладнання було надане в межах проєкту ZMINA_2_0 фонду IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives.
Нагадаємо, як вважає директор місії Агенції США з міжнародного розвитку USAID в Україні Джеймс Гоуп, до 800 тис. людей опинилися під загрозою втрати доступу до питної води. Причиною цього став підрив та руйнування Каховської ГЕС.