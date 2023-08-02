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На Херсонщині за підтримки благодійників встановили водонапірну башту

Воду будуть подавати з артезіанських свердловин.

На Херсонщині за підтримки благодійників встановили водонапірну башту
Фото: Пресслужба Херсонської ОДА

В Архангельському Херсонської області встановили водонапірну башту. Роботи виконані за підтримки благодійного фонду RESCUE NOW.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА.

“Два глибинних насоси працюватимуть в Архангельському та Потьомкиному. Обладнання забезпечить подачу води з артезіанських свердловин”, - йдеться у повідомленні.

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Завдяки цій башті мешканці селища отримають централізоване водопостачання. 

Уточнюється, що спецобладнання було надане в межах проєкту ZMINA_2_0 фонду IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives.

Фото: Пресслужба Херсонської ОДА

Фото: Пресслужба Херсонської ОДА

Фото: Пресслужба Херсонської ОДА

Фото: Пресслужба Херсонської ОДА

Фото: Пресслужба Херсонської ОДА

Нагадаємо, як вважає директор місії Агенції США з міжнародного розвитку USAID в Україні Джеймс Гоуп, до 800 тис. людей опинилися під загрозою втрати доступу до питної води. Причиною цього став підрив та руйнування Каховської ГЕС.

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