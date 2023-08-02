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Україна потребує дронів та важких машин для розмінування, - Зеленський

Куратор цього напрямку - перший віце-прем'єр Свириденко. 

Україна потребує дронів та важких машин для розмінування, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Україна зараз гостро потребує дронів та важких машин для проведення розмінування території. Таку допомогу можуть надати закордонні партнери.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у середу, 2 серпня, на нараді з українськими послами.

"Окремий напрямок без якого відновлення або трансформація просто неможливі  - це гуманітарне розмінування. Ми вже активно над цим працюємо, ми залучаємо допомогу наших партнерів. Куратор цього напрямку - перший віце-прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Є конкретні країни, які можуть допомогти, є конкретна техніка, яка так нам потрібна. Зокрема, це дрони та важкі машини для розмінування. Наразі їх в нашій країні лише 26. Це дуже мало. Потрібно більше", - сказав президент.

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Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року піротехніки ДСНС знешкодили понад 416 тис. вибухонебезпечних предметів, серед них – 3 062 авіабомби. 

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