Україна потребує дронів та важких машин для розмінування, - Зеленський

Україна зараз гостро потребує дронів та важких машин для проведення розмінування території. Таку допомогу можуть надати закордонні партнери.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у середу, 2 серпня, на нараді з українськими послами.

"Окремий напрямок без якого відновлення або трансформація просто неможливі - це гуманітарне розмінування. Ми вже активно над цим працюємо, ми залучаємо допомогу наших партнерів. Куратор цього напрямку - перший віце-прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Є конкретні країни, які можуть допомогти, є конкретна техніка, яка так нам потрібна. Зокрема, це дрони та важкі машини для розмінування. Наразі їх в нашій країні лише 26. Це дуже мало. Потрібно більше", - сказав президент.

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року піротехніки ДСНС знешкодили понад 416 тис. вибухонебезпечних предметів, серед них – 3 062 авіабомби.